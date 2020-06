Hoorn wil met inwoners in gesprek over racisme en JP Coen

"Wat ons zorgen baart is dat een verschil van mening te vaak uitmondt in een ordinaire scheldpartij, of erger", meldt burgemeester Jan Nieuwenburg in een verklaring. "De extremen regeren in het debat, waardoor er geen ruimte meer is voor de nuance." Hij wil daarom een "open en breed stadsgesprek" organiseren, "waarin álle geluiden op tafel komen".

Volgens de burgemeester heeft de gemeente de afgelopen tijd veel reacties ontvangen. "Over Coen, voor en tegen. Maar ook over Black Lives Matter, ongelijke kansen, racisme, discriminatie en gevoelens van uitsluiting. Het is veel en divers", aldus Nieuwenburg. "Als gemeentebestuur willen wij met u in gesprek, over al deze aspecten. Niet alleen over Coen, maar ook over hoe wij samenleven, naar elkaar kijken en met elkaar omgaan."

Hoe dat gesprek eruit komt te zien, staat nog niet vast. Ook daarvoor wordt inwoners gevraagd mee te denken. Na de zomer komt de gemeente daarop terug.

Vrijdag waren in Hoorn demonstraties van zowel voor- als tegenstanders van het monument van Coen. De onlusten braken uit tijdens de tegendemonstratie. Een groep van ongeveer honderd jongeren trok naar de binnenstad. De gemeente vermoedt dat deze groep niet betrokken was bij de demonstratie, maar doelbewust naar Hoorn was gekomen om te rellen. Twaalf mensen werden aangehouden.