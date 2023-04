Hop, bekeuren die hardleerse eikels die met tachtig per uur door de bebouwde kom scheuren

Rechtszaak online misbruik Inmiddels negentien aangiften tegen Gianni de W.: ‘Hij chanteerde ook vriendin die hem in vertrouwen nam’

In de zaak van Gianni de W., de Brabander die talloze meisjes via internet zou hebben afgeperst door ze over te halen blootfoto's te maken van zichzelf, zijn inmiddels 37 meerderjarige en 93 minderjarige slachtoffers geïdentificeerd. Er zijn nu negentien aangiften tegen hem gedaan. Met 35 minderjarige meisjes moet de politie nog contact zoeken.