'Hopelijk in heel Nederland verbod op hondenshows'

Als het aan het college van wethouders in Amsterdam ligt, worden er in de toekomst geen hondenshows meer gehouden. Een dierenorganisatie hoopt dat de rest van Nederland volgt. ,,Hopelijk zorgt dit voor een sneeuwbaleffect.''

,,Amsterdam wil een duurzame en rechtvaardige stad zijn voor mensen én dieren. Uit oogpunt van dierenwelzijn is het volstrekt ongewenst dat er bij hondenshows rassen kunnen worden ingeschreven met een beduidend risico op erfelijke aandoeningen", zo spreekt het college zich uit.

De Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren is verheugd met het voorstel van GroenLinks en Partij voor de Dieren. ,,Hopelijk zorgt dit voor een sneeuwbaleffect: als de hoofdstad een verbod instelt, volgt de rest van Nederland op lange termijn ook."

Volgens GroenLinks-raadslid Imane Nadif vertonen de honden tijdens de shows bovendien geen natuurlijk gedrag. De World Dog Show, HOND2018 en de Amsterdam Winner Show zijn volgens het raadslid voorbeelden van evenementen waar het fokken op uiterlijk wordt gepromoot, ten koste van de gezondheid.

,,Veel uiterlijke kenmerken waarop gefokt wordt zijn zo extreem, dat dieren er enorm onder lijden", meent Steffie van Horck, directeur van de Sophia-Vereeniging. ,,Doorgefokte dieren lijden hun hele leven. Honden met een platte snuit bijvoorbeeld, zoals de populaire Franse bulldog, kan niet meer normaal eten, drinken of ademen."

Dan zijn er ook nog voorbeelden van herders met doorgezakte heupen, teckels met hernia en honden met een te klein hoofd en daardoor chronische hoofdpijn. ,,De lijst van lijdende honden is oneindig", aldus Van Horck.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Ter illustratie: twee honden op een hondenshow in Bangkok © EPA

Erfelijke ziektes

,,Om tot het gewenste uiterlijk te komen, vindt er vaak inteelt plaats", vertelt Van Horck verder. ,,Dat betekent dat de dieren niet alleen last hebben van hun uiterlijke kenmerken, maar ook grote kans hebben op ziektes zoals kanker, hartproblemen, oogafwijkingen en doofheid.”

Het college van Amsterdam gaat verder onderzoeken of de vergunningsvoorwaarden zo aangepast kunnen worden dat het niet meer mogelijk is om hondenshows in Amsterdam te organiseren.



Van Horck hoopt dat het pleidooi van Amsterdamse wethouders bewustwording creëert bij de bevolking. ,,Die snoezige bulldogjes zijn eigenlijk hele zieke hondjes die je niet zou moeten willen."



(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm © Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

Aannames

In een uitgebreide reactie meldt De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, opdrachtgever van de World Dog Show 2018, dat de aannames over het gedrag en het welzijn van de honden tijdens het evenement 'niet correct' zijn. ,,Juist tijdens zo’n wereldevenement is alle aandacht gericht op “Fit For Function”, waarbij het gedrag en welzijn van de honden voorop staat."

,,De keurmeesters die de honden keuren hebben instructies om op het welzijn, het gedrag en de uiterlijke kenmerken te letten. Speciale instructies voorzien er in dat zij niet alleen verplicht zijn te letten op de gezondheid van de te keuren honden, maar daar ook naar handelen in hun beoordelingen, kwalificaties en prijzen", aldus de organisatie. ,,Ook dragen wij buiten de keuringsringen zorg voor het welzijn van de ingeschreven honden. Zo zetten wij een groot Honden Welzijn Team in, dat tijdens het event het welzijn van de aanwezige honden voortdurend controleert. De totale RAI is afgehuurd, waarbij ook veel ruimte gereserveerd is voor het uitlaten van en het relaxen met de hond rondom en in het showgebied''.