Horeca wil open, maar na 22.00 uur geen toegang meer; in april alles weer normaal

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil stap voor stap terug naar het normale leven. Het liefst morgen. Maar als dat niet kan moeten er uiterlijk vanaf woensdag 26 januari versoepelingen komen. Alle horecazaken zouden dan weer open moeten voor mensen met een geldig coronatoegangsbewijs. Zitten is dan verplicht en na 22.00 uur mogen er geen nieuwe gasten meer naar binnen. Die eindtijd is in het plan opgenomen omdat het OMT eerder zei dat horecabezoekers van de ene kroeg naar de andere zouden gaan en zo te veel contacten konden hebben. De regels moeten gelden voor restaurants, cafés, maar ook voor clubs en discotheken en feestzalen.



Twee weken later, vanaf 9 februari, zou het dan weer iets soepeler kunnen, denkt de horeca. Pas na middernacht mogen er dan geen nieuwe gasten meer naar binnen. De controles op de QR-code blijven, maar verplicht zitten hoeft niet meer. Op de terrassen zouden alle restricties opgeheven kunnen worden.

Oude normaal

Weer veertien dagen later, vanaf 23 februari, zou er alleen nog op de QR-code gecontroleerd hoeven worden. Toegangsbeperkingen zouden niet meer nodig zijn. Vanaf 2 april, en als de druk op de zorg sneller afneemt al half maart, kunnen ook die controles vervallen en kan de horeca ‘terug naar het oude normaal’.

,,Met deze horecaroutekaart laat Koninklijke Horeca Nederland zien dat de horeca gefaseerd op een veilige en verantwoorde wijze open kan’’, laat de brancheorganisatie weten. ,,De routekaart is gebaseerd op ervaringen en adviezen van horecaondernemers.’’

Duidelijkheid

Het kabinet wil begin volgende week een besluit nemen over heropening van de horeca. KHN-voorzitter Robèr Willemsen is bang dat het kabinet dan pas gaan nadenken. Hij wil voor het einde van de week duidelijkheid en hoopt dat de Tweede Kamer een motie opstelt en aanneemt waarin het kabinet wordt opgeroepen de horeca te heropenen conform het voorstel. ,,We zitten 22 maanden in deze situatie. We hebben alles gedaan om ouderen en kwetsbaren te beschermen. Volgende maand heeft iedereen die dat wil een booster gehad. Nu is het tijd om met het virus te gaan leven, zoals Engeland en Spanje - die eerder waren met het boosteren - al doen.’’

De horecaondernemers snakken naar perspectief. Financieel maar ook mentaal. Niet weten hoe de komende tijd zal verlopen knaagt aan de kroegbazen en restauranthouders. ,,We willen dat het wordt uitgesproken dat we weer open mogen. Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat als er plotseling 3000 ziekenhuisbedden extra nodig zijn voor coronapatiënten dat de situatie dan anders is. Maar zoals het nu gaat en als we naar de landen om ons heen kijken, moeten we gewoon open kunnen.’’

Steun

De horeca krijgt steeds meer steun voor de heropeningsplannen. Ook van burgemeesters. KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ,,Het is fijn dat we hoog op het prioriteitenlijstje staan en complimenten krijgen over hoe we het als sector doen. Maar het is mooi geweest. We moeten als sector vóór aankomend weekend horen waar we volgende week aan toe zijn. Het is fijn dat burgemeesters onze duidelijke oproep ondersteunen.”

De routekaart voor heropening wordt morgenochtend aan de Tweede Kamer aangeboden. Ook wordt dan een petitie overhandigd waarin wordt opgeroepen tot een snelle heropening. Die oproep is inmiddels al 40.000 keer ondertekend.

