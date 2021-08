Horrorlift sluit wéér iemand op

Update Agenten achtervol­gen vuurwapen­ge­vaar­lij­ke verdachte in Leeuwarden, over en weer schoten

2 augustus In Leeuwarden is de politie vanavond enige tijd in achtervolging geweest op een vuurwapengevaarlijke man die enkele schoten had gelost. Ook agenten schoten tijdens de achtervolging. De politie riep omstanders op de man niet te benaderen en wist de man uiteindelijk aan te houden.