Hotelergernis: had jij ook wel eens zo’n dramatische nacht als Van der Poel?

Het verhaal gaat inmiddels de hele wereld over; wielrenkampioen Van der Poel die in zijn hotel in Sydney vanwege het WK in Australië extra vroeg naar bed ging en te maken kreeg met twee tienermeisjes die op de gang de orde verstoorden. Zelfs na herhaaldelijk waarschuwen bleven de twee, volgens de verklaring van Van der Poel, op zijn deur bonken. De sporter greep in, volgens zijn eigen versie slechts verbaal, belandde in de cel en moest zijn wedstrijd vanwege vermoeidheid staken en moest van de rechter een boete betalen.



Extreem, ja, maar we zijn voor een artikel nu op zoek naar jóúw ervaringen. Wanneer maakte jij eens zo’n doorwaakte nacht mee (op vakantie of op reis om andere redenen)? Wat gebeurde er precies? Liet je het maar zitten of greep je in en hoe liep dat voor jou af? Wat heeft het jou geleerd? Wil je het ons vertellen? Graag vandaag vóór 15 uur een reactie via de module hieronder: we publiceren het verhaal morgen.