'Howick en Lili zijn vreselijk aangeslagen'

De hoogste bestuursrechter bepaalde vandaag dat de in Nederland opgegroeide kinderen in navolging van hun moeder naar Armenië uitgezet moeten worden. ,,Weer krijgen wij de schuld dat mamma onze moeder is, zeiden ze'', vertelt Van Dijken, die als PvdA-lid meer kinderen in asielprocedures probeert te helpen.

Voor Howick en Lili is de nabije toekomst ongewis. Mogelijk zullen ze in een weeshuis terechtkomen. ,,Hun moeder woont in zeer slechte omstandigheden. Ze vragen zich af: waar is mijn huis, waar staat mijn school, wie haalt mij op van het vliegveld? Staatssecretaris Mark Harbers zegt: ik heb contact met de autoriteiten en heb er vertrouwen in. Maar in Armenië zijn kinderrechten heel ver weg. Het is in geen velden of wegen te vergelijken met Nederland'', zegt Van Dijken.

Zelf verlaten

Volgens de Raad van State is er geen reden dat de kinderen niet mogen worden uitgezet en heeft staatssecretaris Mark Harbers die asielaanvraag van Lili en Howick terecht afgewezen. ,,Als de kinderen Nederland niet zelf verlaten, mag de staatssecretaris hen uitzetten naar Armenië", aldus voorzitter Bart Jan van Ettekoven.

Volgens de Raad van State zijn er met de autoriteiten en hulporganisaties afspraken gemaakt over de opvang van de kinderen, ook als moeder Armina niet voor de kinderen kan of wil zorgen.

Eerder oordeelde de bestuursrechter in Utrecht dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers opnieuw naar de asielaanvraag van de kinderen moest kijken, omdat onvoldoende rekening is gehouden met de terugkeervoorwaarden die door de Raad voor de Kinderbescherming zijn opgesteld. Die gaan over goede huisvesting, scholen, gezondheid en zorg.

Geen recht

De kinderen hebben volgens de Raad van State geen recht op asielvergunning omdat zij niet hoeven te vrezen voor vervolging of ernstige schade door de autoriteiten. Ook komen de kinderen volgens de Raad van State niet in een mensonterende situatie terecht. ,,De kinderen worden in Armenië niet bedreigd. De Armeense autoriteiten trekken zich het lot van de kinderen juist aan.”



Lili en Howick kwamen in 2008 met hun moeder naar Nederland, zij waren toen twee en drie jaar oud. Sindsdien zijn ze zestien keer verhuisd en hebben ze op dertien verschillende scholen gezeten. Vorig jaar zomer werd hun moeder in haar eentje uitgezet naar Armenië. De kinderen zaten toen ondergedoken.