Hubert Bruls kijkt terug op bijzonder jaar: ‘Olifantenhuid ontwikkeld tegen kwetsende opmerkingen’

Ministers geven afgelaste dorpsfees­ten mogelijk toch vergoeding

12 juli Demissionair ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie) bekijken of plaatselijke of regionale evenementen in aanmerking komen voor een vergoeding of compensatie. Het gaat om dorpsfeesten, evenementen die vaak lokaal worden georganiseerd door vrijwilligers en die geschrapt moeten worden wegens de vrijdag aangescherpte coronaregels. Dergelijke festiviteiten vallen niet onder de garantieregeling voor evenementen.