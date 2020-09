Hugo Borst: Nederlandse corona-aanpak heeft ongelooflijk veel leed veroorzaakt

Na het positief ontvangen In de Leeuwenhoek waren Borst en Roosen nog lang niet klaar met dementie. ,,Het onderwerp ligt vanwege mijn moeder in mijn persoonlijke interessesfeer en blijft me mateloos intrigeren”, vertelt schrijver, tv-maker en voetbalcriticus Hugo Borst. Zoals bekend schreef hij jarenlang op deze site een wekelijkse column over de zorg voor zijn eigen ‘ma’.



Uit ergernis over de vaak verzengende bureaucratie lanceerde hij in 2016 met Carin Gaemers het manifest Scherp op Ouderenzorg. Het raakte een open zenuw in de samenleving en werd van links tot rechts omarmd. Uiteindelijk trok het kabinet ruim 2 miljard euro extra uit voor de ouderenzorg.