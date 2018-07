Huidige hitte een hel voor zonneallergiepatiënten

Bij de hevige zonneovergevoeligheid erythropoëtische protoporfyrie (EPP) gaat de huid die blootgesteld is aan UV stralen jeuken of zelfs pijn doen. Sommige EEP patiënten zijn zelfs gevoelig voor kunstlicht. De huid is daarbij vaak ook rood en gezwollen en soms ontstaan er bloeduitstortingen. Terra: ,,EPP is zeer zeldzaam en komt bij ongeveer 300 personen voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 mensen met EPP kan zelfs beschadiging aan de lever krijgen."