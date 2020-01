Huisarts Brunssum weer aangehouden na nieuwe aangiften seksueel misbruik, ook geschorst

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan De Limburger. Hij wordt nu in vier gevallen verdacht van seksueel misbruik van vrouwen die onder zijn zorg vielen. De aanhouding van gisteren heeft betrekking op twee nieuwe aangiften van eind vorig jaar. Het OM kan nog niets zeggen over het vervolg en verstrekt ook geen details. De advocaat van de arts was niet bereikbaar voor een reactie.



De man mag hoe dan ook een halfjaar lang zijn vak niet uitoefenen. Dat bepaalde het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg deze maand in hoger beroep. De straf was daarmee onherroepelijk. Deze uitspraak van de tuchtrechter heeft betrekking op een incident uit 2017. Op 8 augustus van dat jaar had de arts tijdens een huisbezoek seks met een patiënte.