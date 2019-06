Huisarts Marco begeleidt Van der Weijden opnieuw: ‘Hij had het vorig jaar al kunnen halen’

OM eist vier jaar tegen bedreiger van Wilders: ‘dit is serieus’

17:11 Dickie J. had absoluut niet het plan om PVV-leider Geert Wilders te vermoorden toen hij met een bijl en messen naar een campagnebijeenkomst kwam. ,,Het was flauwekul, ik zou hem nooit wat aandoen, ik stem zelf op de PVV, ben groot fan”, zei de man uit Hoensbroek vanmiddag in de rechtszaal van Maastricht. Justitie eist desondanks vier jaar cel.