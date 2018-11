Huisarts weigert patiënten uit kleine woonzorghuizen

Opinie ‘Geef politie niet vrije hand bij beoordelen dodelijk incident’

13 november In DWDD vertelde een politieagent vrijdag 9 november hoe het voor hem was om iemand te hebben doodgeschoten. Belangenbehartigers Jair Schalkwijk en Dionne Abdoelhafiezkhan misten het verhaal van de nabestaanden. Ze vrezen dat de politie in de toekomst geweldsincidenten vaker zelf gaat beoordelen.