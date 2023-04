Huisarts werd ereburger met eigen coronateststraat, maar verzekeraar ziet hem als fraudeur

Een huisarts die in coronatijd een eigen teststraat opende en daarvoor zelfs werd uitgeroepen tot ereburger van Weesp, blijkt zichzelf flink in de nesten te hebben gewerkt. De arts was in de veronderstelling dat hij de kosten voor het afnemen van de PCR-tests bij de verzekering kon declareren. Maar dat blijkt niet te kloppen

Dit blijkt uit de uitspraak van een kort geding dat de huisarts aanspande tegen CZ. Alleen al bij die zorgverzekeraar declareerde hij ruim 157.000 euro voor meer dan vijfduizend coronatests bij mensen die niet stonden ingeschreven in zijn eigen praktijk. Het zogeheten ‘passantentarief’ mag alleen worden berekend als een huisarts een patiënt van een andere praktijk ook daadwerkelijk op consult krijgt. Maar daarvan was bij deze coronatests - die niet door de huisarts zelf werden afgenomen - geen sprake.

Toen CZ na twee meldingen van verzekerden ontdekte dat de huisarts toch steeds het passantentarief declareerde voor de coronatests, startte de verzekeraar een onderzoek. CZ vond dat er voldoende reden was om de Weespse huisarts op te nemen in het frauderegister, dat ook door andere verzekeraars en financiële instellingen kan worden geraadpleegd.

Zo stond de huisarts die de teststraat geopend had om ervoor te zorgen dat patiënten in de regio veilig op bezoek konden bij hun eigen huisarts, plots te boek als fraudeur. Een bittere pil: de huisarts werd zelfs uitgeroepen tot ‘Weesper van het jaar 2021', als beloning voor al zijn inspanningen. Hij was bovendien in de veronderstelling dat hij de kosten van het afnemen van de tests mocht declareren.

Kort geding

Daarom spande de huisarts een kort geding aan, waarin hij eiste dat CZ hem van de lijst met fraudeurs af zou halen. Hij voelt zich aangetast in zijn goede naam, en komt doordat hij in het verdachtenbankje zit in de problemen bij andere zorgverzekeraars, bijvoorbeeld doordat de uitbetaling van andere declaraties op zich laat wachten.

Logo van Zorgverzekeraar CZ.

Het kort geding tegen CZ diende twee weken geleden, woensdag werd de uitspraak gepubliceerd. Die is niet gunstig voor de huisarts. CZ stond in zijn recht toen het de arts uit Weesp op de fraudelijst plaatste, stelt de kortgedingrechter, omdat hij nu eenmaal op grote schaal onterecht heeft gedeclareerd. De eisen van de huisarts zijn afgewezen en hij moet ook de proceskosten van de verzekeraar vergoeden.

Toch neemt de rechter het ook enigszins voor de huisarts op. Hij ging de fout in ten tijde van ‘de chaotische ontwikkelingen die zich tijdens de coronapandemie voordeden'. Ook is niet gebleken dat de arts op andere terreinen niet integer heeft gehandeld, stelt de rechter. Hij deed ook geen poging om zijn opvallende declaratiegedrag te verhullen, terwijl hij wist dat het door CZ opgemerkt zou worden.

Advocaat Geertjan van Oosten, wiens kantoor de huisarts bijstond in het kort geding, ziet in de uitspraak daarom het bewijs dat zijn cliënt géén fraudeur is. ,,Wij vinden het daarom een wat vreemde uitspraak.”

De huisarts heeft eerder al aangegeven dat hij bereid is om onterecht ingediende declaraties terug te betalen. ,,Daarover gaan we in gesprek met CZ", zegt Van Oosten. ,,We hopen dat we er samen uitkomen.”

