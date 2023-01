Huisartsen overspoeld met telefoontjes over griepgolf, wachtrijen van 1 uur: ‘Alle ballen in de lucht’

drukte beheersbaarBij veel huisartsenpraktijken is het ‘ontzettend druk’ als gevolg van het grote aantal patiënten met een luchtweginfectie, zoals griep. Het lukt vooralsnog de boel draaiende te houden en iedereen gepaste zorg te bieden, maar dat vraagt wel extra inzet van huisartsen en doktersassistenten. Soms loopt de wachtrij bij bellers op tot een uur. ,,Het is behoorlijk aanpoten.”

Praktijken verzoeken patiënten om niet na twee dagen snotteren al te bellen. ,,Het is heel goed om te zien dat de huisarts voor veel mensen makkelijk te bereiken is. Dat zegt veel over de behoefte aan toegankelijke eerstelijnszorg, maar we willen toch vragen of iedereen eerst goed nadenkt of de huisarts echt nodig is”, zegt Linde Gonggrijp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. ,,De werkdruk is op dit moment enorm. Het is flink aanpoten om alle ballen in de lucht te houden.”

Niet elke patiënt die belt met verkoudheidsklachten krijgt het advies om langs te komen, zegt Gonggrijp. ,,We hebben niet de tijd en ruimte om iedere beller uit te nodigen in onze praktijk. Voor de doktersassistent is nu een zeer belangrijke taak weggelegd. Die moet bij elke beller een juiste inschatting maken. Gelukkig zijn onze leden daarin gespecialiseerd en weten ze bij elk telefoontje precies wat ze moeten doen.”

Spoeddienst

Ook de spoeddienst van huisartsen komt sinds enkele dagen in de knel doordat mensen bellen met zaken die helemaal niet dringend zijn. Acute zorgvragen dreigen daardoor in de wachtrij te komen. Huisartsenorganisatie Medrie maakt zich ernstig zorgen over deze ontwikkeling. De spoedpost is er alleen voor zaken die niet kunnen wachten, ter overbrugging van zorg die de eigen huisarts de volgende dag of na het weekend kan bieden.

Als gevolg van de niet-urgente telefoontjes en lange gesprekken dreigen de bellers die wel direct doorverwezen moeten worden in de wachtrij te komen. De werkdruk loopt daardoor op. ,,Laatst was er een wachtrij van een uur. Dat wil je natuurlijk niet”, zei Joseth Timmerman, specialist in de zorgbeoordeling, eerder tegen De Stentor. Branchevereniging van organisaties in de eerstelijnszorg InEen trok hierover al eerder aan de bel. Ze vraagt alle bellers met klem om de huisartsen op de post met respect te behandelen en op hun oordeel te vertrouwen.

Voldoende vertrouwen

Naast het griepvirus bellen ook veel mensen met corona of met het RS-virus naar de praktijk. Huisartsen en doktersassistenten maken daarom veel overuren, of werken zelfs een dienst extra. ,,Ik hoorde laatst een geval van een huisarts die plots ziek was geworden”, zegt Gonggrijp. ,,Dan wordt van een ander gevraagd een extra nachtdienst te draaien. Er wordt dus keihard gewerkt om het allemaal draaiende te houden, maar gelukkig is de betrokkenheid en motivatie van de medewerkers enorm. Dat is echt mooi om te zien.”

Signalen dat de zorg op omvallen staat - waar in de ziekenhuizen voor wordt gevreesd - heeft Gonggrijp niet. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging heeft er vertrouwen in dat de huisartsenpraktijken deze storm kunnen trotseren. ,,We horen inderdaad dat het druk is in veel praktijken en dat er uitzonderlijk veel griepgevallen zijn, maar vooralsnog is er niet echt reden tot zorg”, aldus een woordvoerder. ,,Dat de werkdruk hoog is in de huisartsenzorg is helaas al van een langere tijd.”

Sinds eind december is er officieel sprake van een griepepidemie. Klachten die de huisarts dagelijks voorbij ziet komen zijn aanhoudende hoest of griep, een verkoudheid die soms weken duurt of benauwdheid. ,,We zien meer mensen met luchtwegklachten dan voor corona. Ook astmapatiënten komen serieuzer in de problemen’’, zegt huisarts Tom Rebholz. ,,Mensen zijn over het algemeen zieker en knappen minder snel op.”

Twijfel?

Bij veel praktijken ging het de afgelopen jaren voornamelijk over het coronavirus. Huisartsen vermoeden dat patiënten daardoor nog sneller aan de bel trekken als ze last krijgen van een loopneus of een verkoudheid. Dat snappen beide brancheverenigingen, maar toch wordt gevraagd kritisch te blijven op de eigen gezondheid.

Hoe komt het dat met name de griep momenteel zo hard om zich heen grijpt? Volgens huisarts Rebholz zijn onze immuunsystemen ‘een beetje in slaap gesust’. ,,Omdat we de afgelopen twee jaar met corona goed afstand hielden en mondkapjes droegen. Er zijn geen griepepidemieën geweest en er hebben weinig verkoudheidsvirussen gecirculeerd. Daardoor worden mensen langer ziek.’’

Mensen die twijfelen of ze naar de huisarts moeten bellen, kunnen vooraf de website Thuisarts.nl raadplegen. Ook is er een gratis app - Moet ik naar de dokter? - waarmee patiënten snel en goed kunnen beslissen of ze wel of niet naar de huisarts moeten. ,,We hopen dat mensen die stappen eerst ondernemen voordat ze de huisarts raadplegen”, besluit de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Griepepidemie in Nederland: hoe worden deze cijfers verzameld? Er is sinds eind december sprake van een griepepidemie in Nederland. Dit is het geval als minstens 58 op de 100.000 mensen griepachtige klachten hebben, zoals koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. Het RIVM houdt de situatie samen met onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC in de gaten. Zij runnen samen het Nationaal Influenza Centrum. Het Nivel publiceert iedere week cijfers over het aantal mensen (per 100.000 inwoners) met griepklachten. De gegevens die hieraan ten grondslag liggen zijn onder meer afkomstig van verschillende huisartsen verspreid over het land. Deze 140 huisartsen houden bij hoeveel patiënten hun praktijk hebben bezocht waarbij griepachtige klachten werden vastgesteld. Bij een deel van deze patiënten worden monsters van de keel en neus afgenomen. De huisartsen sturen deze monsters op naar het RIVM. In een laboratorium kijkt het RIVM of er griepvirus in het monster zit. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Vaak noemen mensen allerlei ziekten met klachten zoals verkoudheid, hoesten en koorts ook ‘griep’, maar die klachten kunnen ook voorkomen na infectie met andere virussen. Naast griep gaan ook allerlei andere luchtwegvirussen rond. Laboratoria treffen onder meer het humaan metapneumovirus aan, dat ongeveer dezelfde klachten kan veroorzaken. Ook het RS-virus en het rhinovirus gaan volop rond. Het coronavirus wordt ook nog aangetroffen, maar niet zo vaak als voorheen.