Huisartsen stemmen alsnog in met zorgakkoord: ‘Nu samen verder’

De ledenvergadering van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stemde dinsdagavond in met de ondertekening. Een woordvoerder laat weten dat concrete invulling van twee van de tien punten die de huisartsen geregeld wilden zien, ze over de streep heeft getrokken.

‘Nu samen verder’

,,Met deze overtuigende ja kunnen we nu als huisartsen samen verder. Met alle leden, ook de bezorgde en kritische. We beseffen dat dit pas de eerste, goede stap is”, aldus LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk. ,,Samen met alle IZA-partijen kunnen we nu verder werken aan vertrouwen en aan de noodzakelijke oplossingen voor de huisartsenzorg.”