Huiseigenaar kan straks geld lenen voor sanering asbestdak

Het kabinet gaat mensen die van hun asbestdak af willen, financieel helpen. Via een fonds kunnen huizenbezitters straks geld lenen om de asbest veilig te laten verwijderen, nu een landelijk verbod op daken met deze ziekmakende stof politiek is gesneuveld.

Momenteel resteert in Nederland nog zo’n 80 miljoen vierkante meter dak met asbest. Het idee van een fonds om de aanpak daarvan te versnellen, doet al langer de ronde. Deze wens werd een jaar geleden in een motie gegoten door regeringspartijen VVD en CDA. Uit de provincie kwamen destijds geluiden dat er wel ‘tientallen miljoenen’ in zo‘n fonds moeten komen.

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu, D66): ,,Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf. Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar nog asbest in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.’’

De inzet van Van Veldhoven, samen met andere overheden en banken, is om het fonds in 2020 op poten te hebben. Eind dit jaar wordt daar meer over afgesproken. Het is nog niet duidelijk hoeveel kapitaal er in het fonds gaat, welke bedragen straks geleend kunnen worden en wat voor rentepercentage mensen moeten gaan betalen.

Eerder dit jaar lag in de Eerste Kamer een kabinetsvoorstel om asbestdaken per 2024 te verbieden, maar dat plan haalde het niet. De bewindsvrouw op Infrastructuur en Waterstaat legt vandaag in een Kamerbrief uit waarom ze nu tot en met 2028 via een landelijk fonds vrijwillige sanering maximaal wil stimuleren.

Van Veldhoven: ,,Verzekeraars sluiten asbestdaken uit en banken willen bedrijven niet verder financieren en hypotheken niet meer verstrekken als er een onverzekerd asbestdak is.’’

Meefinancieren

Ook het meefinancieren van asbestgevels zal via het fonds mogelijk worden. Wanneer een woning zowel een asbestdak als een asbestgevel heeft, ligt het volgens de initiatiefnemers voor de hand dit in zijn geheel aan te pakken. De optie wordt meegenomen in het ondernemingsplan voor het landelijke fonds, dat binnenkort wordt opgesteld.

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De stof kan longkanker en andere aandoeningen veroorzaken. Daken met asbest zijn de grootste bron van schadelijke vezels die nog aanwezig zijn in het milieu. In de bouw in Nederland is asbest al sinds 1993 verboden.

Mede door een inmiddels afgelopen subsidieregeling (75 miljoen euro, maximaal 25.000 euro per adres) is de afgelopen drie jaar ruim 33 miljoen vierkante meter aan astbestdaken gesaneerd.

Overigens ligt er uit de Voorjaarsnota nog 5 miljoen euro voor de aanpak van asbest vanwege duurzaamheid. Van Veldhoven laat weten dat ze gaat kijken hoe dat geld kan worden ingezet ‘voor ondersteuning van de minst draagkrachtige eigenaren van daken’.

De staatssecretaris meldt in de brief ook op verzoek van de PvdA dat ze niet gaat tornen aan de grens van 35 vierkante meter, het oppervlak aan asbestdak dat een particulier zelf mag verwijderen. Het verhogen van die grens kan niet wetenschappelijk worden onderbouwd, aldus Van Veldhoven. ,,Verhoging van het criterium zou als gevolg hebben dat particulieren grotere hoeveelheden asbesthoudend afval moeten afvoeren en ook het misverstand versterken dat asbest minder gevaarlijk zou zijn dan eerst werd gedacht.”

Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer eind dit jaar een brief met meer details over het fonds.