Huiseigenaren bang dat hypotheekgegevens straks op straat liggen

Huiseigenaren zien niets in het plan om hun hypotheekschuld voortaan samen met andere schulden, zoals een persoonlijke lening of kopen op afbetaling, te registreren. Ze zijn bang dat deze privacygevoelige gegevens straks door Jan en alleman zijn in te zien.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) slaat alarm over een plan van het Bureau Kredietregistratie (BKR). Het BKR houdt bij welke leningen en schulden iemand heeft. Als een klant een krediet aanvraagt of bijvoorbeeld een wasmachine op afbetaling koopt, dan vraagt de kredietverstrekker bij het BKR op hoeveel kredieten en schulden diegene heeft. Ook wordt in zo’n geval duidelijk of de klant een betalingsachterstand heeft. De kredietverstrekker kan vervolgens een krediet of koop op afbetaling weigeren.

De bedoeling van die registratie is om te voorkomen dat mensen zich te diep in de schulden werken. Hypotheken worden tot nu toe niet bij het BKR geregistreerd, terwijl dat vaak de grootste leningen zijn die mensen hebben. Dat wil het BKR nu veranderen. Zo wordt duidelijk welke schulden wie waar heeft.

Mordicus tegen

De VEH is hier mordicus tegen. ,,De hypotheek staat al geregistreerd bij het Kadaster. Bedrijven die een krediet willen verstrekken kunnen die gegevens daar al opvragen. Als er een betalingsachterstand van meer dan drie maanden is op de hypotheek, krijgt het BKR dat te weten. Een nieuwe registratie van hypotheken voegt dus niets toe”, aldus Hans Andre de la Porte, woordvoerder van VEH. Banken en verzekeraars, de grootste hypotheekverstrekkers, zien ook niets in de plannen.

Het BKR zegt dat die registratie bij het Kadaster niet voldoende informatie geeft. ,,Bij het Kadaster kun je bijvoorbeeld niet zien wat er al is afgelost op de hypotheek. De hypotheekschuld is vaak lager dan wat het Kadaster vermeldt”, aldus een woordvoerder. Een goede registratie zou dus positief kunnen uitpakken voor de klant.

Het BKR wijst vooral op de zorgplicht die financieel dienstverleners hebben om overkreditering tegen te gaan. ,,Nederland is het enige land in Europa dat hypotheekschulden niet registreert”, aldus de woordvoerder. En juist een goed overzicht is volgens het BKR belangrijk om te voorkomen dat mensen te diep in de schulden raken.

Privacy

De VEH vreest ook voor de privacy. Zo zou het BKR kredietverstrekkers actief gaan waarschuwen als er betalingsachterstanden zijn. Dan zou het BKR het postorderbedrijf inlichten dat er een achterstand is bij de hypotheekbetaling. VEH vindt dat dat de privacy aantast en is bang dat de gegevens te breed worden gedeeld.

Maar volgens het BKR zal het zo’n vaart niet lopen als het gaat om het delen van gegevens met Jan en alleman. Kredietverstrekkers zullen niet actief geïnformeerd worden over betalingsachterstanden, verzekert de woordvoerder.

Volgens het BKR reageerden veel andere partijen juist positief op het plan om hypotheekschulden te registeren. In de loop van 2023 komt het definitieve besluit over het al dan niet vastleggen van deze schulden in het register. Het duurt vervolgens nog zeker een half jaar voordat het BKR daar daadwerkelijk mee kan beginnen.

