Huisgenoot huilt om drie doden op A59: ‘Ik zag ze als mijn kleine broertje en zusjes’

Tegen beter weten in hoopt Ali Reza dat de deur openzwaait en zijn drie Portugese huisgenoten binnenwandelen alsof er niks is gebeurd. ,,Dat ze zeggen: Hello we’re back! Je wil jezelf bedonderen, maar ik heb de foto van hun uitgebrande auto gezien en de politie is hier aan de deur geweest. Dit is een nachtmerrie waar ik niet uit wakker word.”