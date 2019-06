Huisschilder Sjonny W. blijft moord drie verslaafde vrouwen ontkennen

Met alle drie de vrouwen had hij seks, waarna ze niet meer in leven zijn gezien. Roossien (2003) en Mos (2004) zijn respectievelijk zwaar verminkt en in stukken gesneden gevonden, Oosterbeek is nog altijd vermist. ,,Ik heb het niet gedaan”, zei de in stemmig zwart geklede W. hoofdschuddend nadat hem de aanklacht nogmaals was voorgehouden.



Voorzitter Eli Gabel begon met de behandeling van de zaak van de sinds maart 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek. ,,We hebben afgesproken dat ze naar mij toe zou komen”, haalde W. de avond terug. ,,We zouden wat gaan roken en ik noem het dan maar rommelen met elkaar. Daarna is ze weggegaan.”



Rechter Gabel: ,,Met roken bedoelt u cocaïne roken en met rommelen bedoelt u seks?” W.: ,,Ja.” Hij gaf Oosterbeek wat geld. ,,Zij rookte op mijn kosten en ze kreeg daarna wat mee van me.”



Zoals die avond was het eerder vaak gegaan. Roken. Seks. Televisiekijken. W.: ,,Niet echt een apart verhaal. Voor mij gaat het eigenlijk altijd zo. Ik weet niet meer of we meteen zijn gaan roken of eerst zijn gaan friemelen.”