Huiveringwekkende beelden aanvaring Rotterdam: ‘Wij dachten allemaal dat die mensen dood waren’

Op beelden van de webcam bij de Erasmusbrug is te zien hoe de watertaxi rond half twee in botsing komt met de Spido, die nét vertrokken was. De beelden zijn huiveringwekkend: de watertaxi wordt ondersteboven geduwd en lijkt helemaal onder de veel grotere Spido te verdwijnen. ,,Toen we erlangs voeren, zagen we alleen de onderkant van de boot,” vertelden opvarenden van de Spido, eenmaal aan wal. ,,We zagen nergens mensen in het water. We dachten allemaal: die mensen zijn dood.”