Huiveringwekkende filmpjes tonen doodsangst vluchtelingen: ‘Ze hapten naar adem in trailer’

proces caloh wagoh Hoe een Doornse villa doelwit werd van een granaat, raketwer­per en een kalasjnik­ov

11:00 In de rechtbank op Schiphol gaat vandaag het proces tegen motorclub Caloh Wagoh verder. De club zou aanslagen hebben gepleegd in opdracht van Ridouan Taghi. Eén verdenking betreft een aanslag op een villa in Doorn, waarvoor Michel K. terechtstaat.