Hulde aan de vakkenvuller! ‘Leuker dan voetbal’

Rutger Bregman pleit voor minder pessimisme: de meeste mensen deugen

15:00 Historicus en schrijver Rutger Bregman trok internationale aandacht met zijn oproep aan de rijken der aarde om gewoon belasting te betalen. Het kan anders in de wereld, en beter, vindt hij. Hij ging op zoek naar het goede in de mens. Zoals een burgemeester in Venezuela die al zijn macht weggaf aan de burgers. ,,We zijn gehersenspoeld met het idee dat we egoïsten zijn.’’