‘Hulpje’ van Donny M. opgepakt voor helpen wegmaken lichaam Gino (9): 'Familie vermoedt wie het is’

De man, van wie de identiteit onbekend is, wordt verder niet verdacht van andere strafbare feiten ten aanzien van het jongetje, benadrukt het Openbaar Ministerie. ,,De verdachte is gehoord en nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de beslissing deze verdachte niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris.” Later wordt besloten over eventuele verdere vervolging.

De nabestaanden van Gino werden afgelopen weekend geïnformeerd door het Openbaar Ministerie. Ze houden een dubbel gevoel over aan de arrestatie. Boonen: ,,Enerzijds zijn ze dankbaar dat justitie alles op alles heeft gezet om uit te zoeken of er sprake is van een mogelijke tweede verdachte. Anderzijds zijn ze gefrustreerd omdat de verdachte weer is vrijgelaten en we niet weten om welke reden dat is gebeurd.”

Onderbuikgevoel

De familie heeft altijd geloofd dat M. niet alleen heeft gehandeld in het wegmaken van het lichaam. ,,Als je kijkt naar de route die is afgelegd, en naar wat de verdachte allemaal heeft moeten doen om het lichaam van plek A naar plek B te krijgen. De familie heeft zich altijd afgevraagd of hij dat in zijn eentje heeft kunnen doen”, vertelt Boonen. ,,Het was een onderbuikgevoel dat ze vanaf het begin nooit meer heeft losgelaten. Het is goed dat dat gevoel nu bevestigd lijkt.”

De identiteit van de vermeende compagnon is niet bekendgemaakt. De familie heeft een vermoeden om wie het gaat. ,,Maar we gaan niet in de media hierover speculeren, daar schiet niemand iets mee op. We blijven wel aan de poort rammelen in de hoop dat het OM meer informatie met ons wilt delen.”

Wat gebeurde er?

Vorig jaar juni verdween de 9-jarige Gino tijdens het voetballen in Kerkrade. Zijn lichaam werd uiteindelijk gevonden in Geleen, in de buurt van de woning van Donny M. Hij heeft bekend dat hij het jongetje heeft ontvoerd, misbruikt en daarna heeft vermoord.

De politie deed begin deze maand nog nader onderzoek in de woning van M. Het ging om een uitgebreid onderzoek naar vingerafdrukken. Tijdens eerdere zittingen bleek dat nog veel vragen openstaan rond de forensische sporen, of juist het ontbreken daarvan.

Zo zijn er onbekende vingerafdrukken aangetroffen die niet van Gino, M. of de ex-vriendin van M. zijn. Dit betekende volgens de officier van justitie niet per se dat wordt gedacht dat er een tweede persoon betrokken was bij het dumpen van het jongetje. ,,Maar dit is geen zaak voor open eindjes”, zei hij begin juni.

Klaarblijkelijk zijn er in de afgelopen weken nieuwe aanwijzingen opgedoken die hebben geleid tot het oppakken van een tweede verdachte. Of de gevonden vingerafdrukken van de tweede verdachte zijn, kan het OM niet zeggen. Ook advocaat Boonen tast hierover in het duister.

Fouten in hulpverlening

De moord op de 9-jarige Gino sloeg vorig jaar in als een bom. Onderzoek wees uit dat M. niet altijd passende zorg en ondersteuning kreeg voordat hij Gino ontvoerde en vermoordde. M. was eerder al veroordeeld vanwege de mishandeling en misbruik van een kind en was in beeld bij de forensische jeugd GGZ, de jeugdreclassering, de gemeente en beschermd wonen. ,,Hij is zeer afhankelijk van begeleiding en toezicht en kan op momenten dat deze begeleiding niet aanwezig is, impulsief handelen”, aldus de rechter toen.

De volgende zitting in de zaak tegen Donny M. is begin augustus. Het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting.

