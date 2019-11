‘Hulpverleners bedreigd en geïntimideerd’

update Overval­lers met deegroller en pizzaschep uit Tilburgse shoarma­zaak gewerkt

9:34 Een shoarmazaak aan de Heuvel in Tilburg is vrijdagavond overvallen door twee mannen. Medewerkers hebben de overvallers (20 en 34) met een deegroller en een pizzaschep de zaak uitgewerkt. Het tweetal werd even later aangehouden. Dat meldt de politie.