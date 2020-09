Hulpverleners: ‘Let beter op onze jongeren in deze coronacrisis’

Hulpverleners roepen in een brief het kabinet op meer oog te hebben voor de groeiende mentale problemen van jonge mensen door de coronacrisis. Net als iedereen hebben zij minder sociaal contact, minder feestjes en leuke dingen, maar juist deze groep heeft dat veel harder nodig voor hun ontwikkeling dan volwassenen.

Dinsdag bleek uit een grote enquête van EenVandaag dat voor de meeste Nederlanders het leven minder leuk is geworden. Mensen missen contact, spontaniteit en zekerheid. De meerderheid geeft aan psychische klachten te hebben. Bij jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar speelt dat het meest; maar liefst driekwart geeft aan klachten te hebben ervaren door de coronacrisis.

De uitkomst is geen verrassing voor hulpverleners. GZ-psycholoog Gijs Coppens maakt zich al weken zorgen over deze enorme groep jonge kwetsbaren die weinig aandacht lijken te krijgen van de politiek. Hij is werkzaam bij het zorgplatform OpenUp waar ‘millennials’ kunnen sparren met een psycholoog en ziet de zorgen bij een deel van hen. ,,We spreken mensen die gespannen zijn, piekeren, slaapproblemen hebben, somber zijn en er niet meer in slagen om plezier te maken.’’

Sociaal proces

Gebrek aan contact en zorgen over een onzekere toekomst maken dat deze groep harder wordt geraakt dan volwassenen. ,,Jezelf ontwikkelen is een sociaal proces. Jongeren hebben elkaar daarbij nodig. Ze trekken zich aan elkaar op, zoeken met elkaar de grenzen op en gaan er af en toe overheen. Ze moeten zich kunnen verhouden tot elkaar. Dat is nu ontzettend lastig en daardoor stagneert hun ontwikkeling.’’

Mensen tussen de 20 en 30 jaar zijn ook heel erg bezig met wat hun rol wordt in de maatschappij, hoe hun toekomst eruit ziet. Hebben ze uitzicht op een baan? Kunnen ze een huis kopen? Dat is allemaal onzeker. ,,Daar worden mensen somber van. Sommigen zien niet hoe ze hun plekje gaan vinden.’’

Volledig scherm GZ-psycholoog Gijs Coppens ziet de problemen bij jongeren toenemen. © Gijs Coppens Tekst gaat verder onder de foto...

Als dat proces lang wordt verstoord kan dat volgens Coppens grote gevolgen hebben. ,,Jongeren kunnen gedemotiveerd raken waardoor ze bijvoorbeeld hun studie niet meer af willen maken. Wat weer gevolgen kan hebben voor hun uitgangspositie op de arbeidsmarkt en zo ook hun persoonlijke welvaart raakt. De coronacrisis beïnvloedt dan nog lang iemands leven.’’

Brandbrief

Het hoge percentage jongeren dat klachten ervaart, baart hulpverleners zoveel zorgen dat het Nederlands Jeugdinstituut en een aantal andere organisaties woensdag een brandbrief aan het kabinet hebben gestuurd. Ze roepen de overheid op om ervoor te zorgen dat jongeren zoveel mogelijk naar school kunnen blijven gaan. Zo zouden docenten voorrang moeten krijgen bij coronatesten om de uitval van lessen te beperken. Ook willen ze dat het kabinet meer toekomstperspectief biedt en investeert in banen voor jongeren en stageplekken, zodat ze er vertrouwen in blijven houden dat alles goed komt.

Volgens Mariëlle van den Berg van stichting MIND, een belangenbehartiger voor mensen met psychische problemen, en ondertekenaar van de brief is het belangrijk specifiek aandacht te vragen voor deze groep. ,,We weten uit eerdere ervaringen dat zo’n zware crisis enorme impact kan hebben. Psychische klachten zijn vaak ook niet zomaar weg als alles weer beter wordt. Sommige mensen zoeken geen hulp en blijven lang doorlopen waardoor ze eigenlijk steeds verder in de problemen komen.’’

Ook volgens GZ-psycholoog Coppens moet de offline-wereld voor jongeren weer veel meer worden geactiveerd. ,,Leeftijd ligt heel gevoelig in deze crisis, maar er is absoluut iets voor te zeggen om de millennial meer de ruimte te geven.’’

Bekijk hier onze video's over de coronacrisis...