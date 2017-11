Humberto Tan na anderhalf jaar nog steeds beveiligd om uitspraken Zwarte Piet

Volgens Tan lopen er iedere avond twee beveiligers met hem mee vanuit de opnamelocatie van het programma, hotel Schiller op het Rembrandtplein in Amsterdam, naar zijn auto in de parkeergarage. Tan maakte een korte opmerking over zijn noodzakelijke beveiliging tijdens een gesprek over het veelbesproken Sinterklaasbestand van het AD.

Bedreigingen

De presentator gaf vorig jaar ook al aan doodsbedreigingen te hebben gekregen toen hij het opnam voor Sylvana Simons. In een uitzending van RTL Late Night zei hij toen ook al dat hij beveiliging nodig had. ,,Ik heb ook extra beveiliging, omdat ik me er een aantal keer over heb uitgesproken. Ik weet dat het echt een probleem is.''