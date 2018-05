Huurder slechter af dan koper

Kaasvlagge­tje Tweede Kamer maakt plaats voor driekleur met 'gran­deur'

8:32 ,,Deze nieuwe vlag past veel beter bij de grootte van de zaal en straalt zo meer grandeur en klasse uit in het Nederlandse huis van de democratie", aldus voorzitter Khadija Arib in een verklaring. Eind vorig jaar kreeg de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer op initiatief van SGP en PVV een vlag. Maar volgens critici was deze driekleur te klein en leek de voet waarin de vlag stond op een kaasblokje. De nieuwe versie is ontworpen door huisarchitect Askon Eden en het is gemaakt van stof die meestal ook gebruikt wordt voor scheepsvlaggen. Het ontwerp van de nieuwe vlag werd goedgekeurd door de kunstcommissie van de Tweede Kamer.