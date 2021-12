Ic-hoofd UMC: overheid vraagt wel heel veel van de niet kwetsbare groep

We weten dat omikron veel besmettelijker is, maar er zijn veel vragen over hoe ziekmakend deze variant is. U belt met uw collega-intensivisten in het buitenland en u leest de medische literatuur. Wat is uw indruk?

,,Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat omikron zieker maakt, sterker: er zijn eerder aanwijzingen dat omikron minder ziek maakt. Maar de gegevens uit bijvoorbeeld Zuid-Afrika zijn nog moeilijk te interpreteren, omdat daar vooral veel besmettingen zijn onder jongeren. Vergelijkingen met andere landen zijn ook moeilijk omdat we onder meer met verschillende vaccinatiegraden van de bevolking zitten. Uiteindelijk zullen we toch moeten zien hoe het hier uitpakt.”