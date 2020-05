IC-specialisten langs het randje van het zwarte scenario: ‘Ineens stroomden de tranen over mijn wangen’

Slopend, stressvol, angstig, onwerkelijk. De verantwoordelijken op de ic-afdelingen van de vier grote ziekenhuizen in onze regio blikken terug op de eerste golf van de coronacrisis. ,,Wij zijn leed gewend, maar zoveel, onder zo'n druk. Nee. En stervende mensen, dat went nooit.’’

De stilte voor de storm

In eerste instantie dacht John Geurink (55), afdelingshoofd van de intensive care van het Deventer Ziekenhuis, dat het zo’n vaart niet zou lopen. Dat geeft hij meteen toe. Ze hadden 12 ic-bedden, waarvan 9 met beademingsapparatuur.

Het was een heel lange stilte voor de storm, zegt hij. Waarin ze bedacht hadden hoe op te schalen in twee teams. Waarin hij toch maar hulpmiddelen bestelde, toch maar extra spullen bestelde, maar nog steeds dacht dat het wel zou meevallen. Personeel bereidde hij vast voor op 12-uursdiensten. ,,Maar ik zag Covid-19 nog als een heftige griep, die ons niet zou ontwrichten.”

Anke Kröner (42), intensivist en medisch manager intensive care bij de Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen had 14 ic-bedden op beide locaties (12 in Apeldoorn en 2 in Zutphen) aan de vooravond van de coronacrisis. ,,Toen in februari de eerste coronapatiënt in Nederland kwam, dachten we nog dat we het aankonden. De eerste waarschuwingen van intensivisten uit Italië schudden ons echt wakker.”

Quote Meerdere keren dacht ik in die week: doe ik dit voor niks? Zal het overdreven zijn? Anke Kröner, Gelre Ziekenhuis

,,Ik heb een week lang non-stop gewerkt aan uitbreiden en hoe dat moest. Meerdere keren dacht ik in die week: doe ik dit voor niks? Zal het overdreven zijn? We zeiden tegen elkaar: dan is het een goede oefening geweest voor als er een keer een echte pandemie komt. Doordat we alles al zo ver klaar hadden, kwamen bij ons ook de eerste patiënten uit Brabant.” Ze werd vrijgemaakt om de hele coördinatie te doen, toen op 14 maart de eerste coronapatiënt uit de eigen regio bij hen op de ic terecht kwam.

Frits van der Velde (61) zorgmanager van de acute zorg in het St Jansdal in Harderwijk heeft steeds het vertrouwen gehad dat ze het wel zouden redden. Er was al snel een crisisteam en er waren plannen gemaakt voor extra bedden, personeel en materiaal. Helemaal toen de waarschuwingen van Italiaanse intensivisten kwamen, vertelt hij in zijn kantoor van het ziekenhuis, waar hij al 43 jaar werkt. ,,Het was bloedserieus. Hun boodschap was: ga opschalen, dit is bloody hell.” Hij had 8 ic-bedden en er kon uitgebreid worden naar 16, op de top naar 18. ,,Eerder dit jaar hebben we met de regio nog een griepje nagespeeld. Dat liep van geen kanten.”

Jasper Haringman (45) intensivist en medisch afdelingshoofd intensive care bij Isala Zwolle kreeg ergens half februari door dat ze te maken zouden krijgen met een probleem dat groter was dan ze ooit gezien hadden. We praten, terwijl Haringman in zijn witte jas, blauwe broek, witte klompen in een kamertje op de ic-afdeling zit. In de voorjaarsvakantie besloten ze maximaal te gaan voorbereiden. In het ziekenhuis waren op dat moment maximaal 44 ic-bedden beschikbaar. Er is meteen een compleet opschalingsplan gemaakt. ,,We zijn dus vrij snel in de crisissituatie overgegaan. Zelf dacht ik, waar doe ik dit voor, is dat wel proportioneel? We gingen al afdelingen dicht doen terwijl ik me afvroeg hoe groot de vraag nou zou gaan zijn in Zwolle.”

De piek

De eerste patiënten druppelden vanaf 16 maart het Deventer ziekenhuis binnen. Tot die bewuste 27 maart. Ineens had John Geurink negen patiënten aan de beademing. Het ging veel sneller dan ze gepland hadden. Vier uur later waren het er zestien. Toen was er paniek. ,,Ik heb de intensivist gebeld waarmee ik in het crisisteam zat, dat ze nú moest komen. Vijf minuten lang was ik helemaal van de kaart. Kennelijk had ik het nodig om in een nieuwe mindset te komen. Vanaf dat moment was het gaan met die banaan en zijn we begonnen met de 12- uursdiensten.”

Het hele ziekenhuis stond in het teken van Covid-19. Het was een gekkenhuis, vertelt hij. Elke dag was hij bezig met het bestellen van materiaal: filters, dialyseapparatuur, mondkapjes, jassen. Meteen dacht hij: als ons personeel hier 12 uur moet draaien, dan moet er eten zijn, drinken, alles. Brood, warm eten en soep. Dus vroeg hij iemand in het ziekenhuis of het mogelijk was. ,,Binnen een uur stond hier een koelkast, een magnetron en de eerste vijftien maaltijden waren klaar. Hoe geweldig is dat.”

Quote Ik stond hier op de parkeer­plaats en dacht na over wat ze nou eigenlijk allemaal van ons vroegen, wat overkomt ons allemaal? En ineens stroomden de tranen over mijn wangen John Geurink, Deventer Ziekenhuis

Niemand morde, de sfeer was goed. We lachten met elkaar. Ze leerden het personeel van de operatiekamers kennen, waarvan er negentig mee hebben gelopen. Iedereen werkte keihard. Er liep dertig man per dienst rond, daar waar er normaal gesproken nog geen tien lopen. De flexibiliteit was gigantisch, alle afdelingen hielpen mee. ,,Personeel wilde er ook bij zijn, ze waren benieuwd naar hoe het met de patiënten ging.”

En dan komt het moment dat je in je derde week van 12-uursdiensten zit, je van buitenaf maar hoort roepen dat er meer bedden moeten komen, terwijl je weet dat dat onmogelijk is. Waar is dat personeel dan? Geurink kon er woest van worden. Maximaal konden ze 20 bedden aan. ,,Ik stond hier op de parkeerplaats en dacht na over wat ze nou eigenlijk allemaal van ons vroegen, wat overkomt ons allemaal? En ineens stroomden de tranen over mijn wangen. Ik zei meteen tegen mezelf: oké John, stoppen met nadenken nu, dat komt straks.”

Quote We lopen hier allemaal wel heel stoer te doen steeds, maar zes weken enorme stress, dat je zo’n prestatie hebt geleverd, daar komt dit door John Geurink, Deventer Ziekenhuis

Het was de tijd van, als iemand ook maar iets zei of vroeg over hoe het ging, het woord ‘trots’ klonk, meteen bij iedereen de tranen in de ogen schoten. Ook nu emotioneert het hem nog. ,,Iedereen had dat, het hoort erbij. We lopen hier allemaal wel heel stoer te doen steeds, maar zes weken enorme stress, dat je zo’n prestatie hebt geleverd, daar komt dit door. Wij zijn leed gewend. Maar zoveel, onder zo’n druk, nee. En stervende mensen, dat went nooit.”

In Brabant explodeerde het, vertelt intensivist Anke Kröner, terwijl we door de Apeldoornse bossen wandelen. Inmiddels hadden ze opgeschaald naar dertig bedden. Die lagen een week later al vol en eigen patiënten moesten ze uitplaatsen. Ze maakte weken van vijf dagen en was in de weekenden vrij. In de ochtend reed ze vanuit een doodstil Utrecht naar een doodstil ziekenhuis in Apeldoorn. Bang was ze niet.

Quote Je schrikt van die 48-jarige en 53-jarige op de ic Anke Kröner, Gelre Ziekenhuis

Er was één moment dat ze de slaap niet heeft kunnen vatten, toen ze dacht dat het zwarte scenario realiteit ging worden en ze mensen op de eerste hulp niet meer zou kunnen helpen. ,,Je schrikt van die 48-jarige en 53-jarige op de ic. Meestal waren het wel de zestigers en zeventigers, en meestal met overgewicht, maar ook dus jonger en zonder overgewicht.”

In de koffiekamer maakten ze zwarte grappen, op de app stroomden ze non-stop binnen. ,,Waarschijnlijk alleen voor ons leuk.” Ze hebben veel gehad aan de rampenoefeningen die ze twee keer per jaar hadden gedaan. Zo was er meteen de ondersteuning op psychosociaal vlak voor de medewerkers. ,,Van de verpleegkundigen hebben we heel veel gevraagd. Zij moesten soms in plaats van één nu de verantwoordelijkheid voor drie patiënten nemen. En werk uit besteden aan mensen die normaal gesproken niet op de ic werken.”

Quote Zoveel dankbaar­heid. Dat heeft wel gemaakt dat mensen het volhielden. Iedereen was nodig, mensen gingen door op adrenaline Anke Kröner, Gelre Ziekenhuis

Toen duidelijk werd dat de coördinatie liep en er landelijk en regionaal een netwerk ontstond, ging ze zelf ook weer in de kliniek werken. ,,Ik zag een geoliede machine. Ik was er zo trots op wat we met zijn allen voor elkaar hadden gekregen. De hele ic zag er anders uit dan normaal. Er waren kaartjes, fruitmanden en dan niet voor de patiënten maar voor het personeel. Zoveel dankbaarheid. Dat heeft wel gemaakt dat mensen het volhielden. Iedereen was nodig, mensen gingen door op adrenaline.’’

Personeel kwam terug vanuit pensioen, of mensen die toch al eerder een opleiding ic hadden, alles was beter dan ongeschoold personeel. En dan gaat het maar steeds over hoe het met iedereen gaat, tot dan iemand aan haar vroeg: hoe is het met jou? Dat was het moment dat bij haar de tranen kwamen.

Frits van der Velde van het St Jansdal leunt even achterover en herinnert zich dat ze een dag of tien na de eerste patiënt in Brabant al een eerste positieve patiënt kregen. Vanaf toen ging het heel snel. De regio Nunspeet en Heerde waren coronahaarden, op de eerste hulp kwamen steeds meer mensen binnen. ,,Van de vier mensen die werden opgenomen, ging er altijd wel één naar de ic.”

Toen kwam de opschaling, de hele zorg op de ok lag al snel plat. Dagelijks waren er crisisvergaderingen, en werd de situatie geëvalueerd. Directeuren van alle regionale ziekenhuizen overlegden met elkaar, net als de managers. Maar er kwam zoveel aanbod van zieke mensen dat ze het niet aankonden.

,,Er is geen dag voorbij gegaan dat ik niet even een rondje over de intensivecareafdeling maakte. Het waren weken van 80 uur werken, ’s ochtends om acht uur was ik hier en om elf uur ‘s avonds ging de computer uit, zeven dagen, drie weken lang. Dat doe je gewoon, daar heeft niemand het over.”

Quote Het was een bijna surrealis­ti­sche ervaring om in het ziekenhuis te zijn. De lege stille gangen zonder de ruis van drukte, geen familie, lege wachtka­mers, heel sinister Frits van der Velde, St Jansdal

In drie weken tijd hebben ze 35 mensen moeten doorplaatsen naar andere ziekenhuizen. Normaal gesproken hebben ze tien doorplaatsingen per jaar, nu waren er soms twee keer per dag helikopters. ,,Het was een bijna surrealistische ervaring om in het ziekenhuis te zijn. De lege stille gangen zonder de ruis van drukte, geen familie, lege wachtkamers, heel sinister.”

Hij opent zijn computerscherm waar een staatje verschijnt van de intensivecareafdeling en het aantal opnames. Elke ochtend begon voor hem met kijken naar deze tabel. ,,Ik kan er precies op zien hoeveel Covid-verdachten je hebt, hoeveel aangetoonde en hoeveel plekken er bezet zijn.”

,,Ik zag op de afdelingen een ongekende saamhorigheid op ieder niveau, dokters die taken van elkaar overnamen. Verpleegkundigen die overal opgetrommeld werden, de schoonmakers, de techniekmensen die dag en nacht doorwerkten, alles in no time mogelijk maakten. Voor mij gold steeds: hoeveel extra kan ik van de mensen vragen. De offers waren groot, dat zag je na een paar dagen al. Ze deden het gewoon, maar je moet dan toch in de gaten houden dat mensen blijven letten op hun gezondheid.”

Zijn afdeling was nog leeg, zegt Jasper Haringman, dus laat maar komen die patiënten, dacht hij. ,,Je zit eigenlijk te wachten, zo van waar zijn ze dan? En ineens is het zover, en dan zijn het er een heleboel. Dan wordt het heel snel de nieuwe werkelijkheid.” Er ontstond een situatie die hij nog nooit eerder zag, ingepakt lopen op een cohortafdeling vol Covid-19 patiënten. Het was veel schakelen, elke dag.

Hij laat het schema zien waarmee ze gewerkt hebben. Een systeem waarin je precies het aantal coronapatiënten op de intensive care ziet. En iedere keer als er dan boven een bepaald aantal patiënten zou komen, werd er een andere afdeling in het ziekenhuis platgelegd. ,,We gingen langs het randje van het zwarte scenario. Dat er niet over vier uur, maar nu dingen moesten gebeuren.” Op de piek lagen er op 60 ic-bedden covid-patiënten.

Quote De intensive care is ook een heel gecontro­leer­de afdeling, je gaat hier niet zomaar dood. Nu gebeurde dat wel

Jasper Haringman, Isala Zwolle

Die drie weken zijn als een soort film nu voor hem. ,,Er kwamen veel patiënten met een hoge BMI, mannen, soms met een voorgeschiedenis, oudere, maar ook jongere mensen. Buiten was het stil op straat en hier was het een soort mierennest van mensen die keihard werkten.”

Er zijn altijd patiënten die je bijblijven. Ook nu had hij een jongeman die binnenkwam en waarvan hij dacht dat hij het wel zou gaan redden. Toch overleed hij in een heel korte tijd. ,,Wij zijn hier overlijden gewend, maar in dit tempo is het toch anders. De intensive care is ook een heel gecontroleerde afdeling, je gaat hier niet zomaar dood. Nu gebeurde dat wel.”

Quote Ze konden nog één keer bellen met hun familie en dan bracht je ze in slaap. Velen zijn nooit meer wakker geworden Jasper Haringman, Isala Zwolle

Er was weinig slaap en alleen maar werk. ,,Ik was continu aan het malen. Wat moet ik regelen, druk in mijn hoofd. Van de rest van Nederland kreeg ik niets meer mee. Voor mijn kinderen moet het toch wel zo zijn geweest, dat het woord Covid viel en dat vanaf toen papa niet meer thuis was. Normaal gesproken ging ik altijd met de fiets naar mijn werk. Dat was een ontspanningsmoment. Nu ging ik steeds met de auto en was alleen maar aan het bellen.”

Haringman is niet de man van de grote emoties. Hij benadert het nuchter en klinisch. Maar natuurlijk maakte het indruk. ,,Vooral dat de mensen die op de ic kwamen goed aanspreekbaar waren. Dat is normaal gesproken niet zo, als mensen longproblemen hebben kun je daar geen gesprek mee voeren. Deze mensen konden dat wel. Ze hadden niet door dat ze zo weinig zuurstof in hun lichaam hadden. ,,Ik vond dat lastig, ze konden nog één keer bellen met hun familie en dan bracht je ze in slaap. Velen zijn nooit meer wakker geworden. Dat heeft, met name doordat het er veel waren, wel impact gehad.”

Quote Ik heb wel gedacht: als we nu niet snel iets meer doen gaat het ons over de schoenen lopen Jasper Haringman, Isala Zwolle

Het andere wat echt indruk maakte was de snelheid waarmee het kwam. ,,Er was een weekend dat we steeds meer patiënten naar Duitsland moesten uitplaatsen. Toen heb ik wel gedacht: als we nu niet snel iets meer doen gaat het ons over de schoenen lopen. Dat zijn we gelukkig voor gebleven.”

De terugblik

Hoe erg het was, herhaalt John Geurink, ic-manager van het Deventer Ziekenhuis, de vraag. In zijn kantoor staan de dozen opgestapeld, dozen met materiaal dat nu nog binnenkomt, dat hij al in week 1 van de coronacrisis had besteld. In totaal lagen er 153 patiënten in de kliniek en 32 op de ic. Er overleden 36 mensen door corona in zijn ziekenhuis.

Quote Wij hoorden van die corona­feest­jes. Ik dacht wel: geef mij vijf van die mensen en laat ze hier even een Co­vid-pa­tiënt zien John Geurink, Deventer Ziekenhuis

,,Het was een ramp die sluipend binnenkwam die achter onze deuren plaatsvond. Dit virus en zijn beloop was zo grillig. Filters van de dialyse liepen dicht vanwege de bloedstolling waar covid-patiënten problemen mee hadden. Mensen waren slecht te beademen. Ga maar eens uitleggen hoe het is om vier uur in zo’n pak te lopen, je zweet je te pletter en moet zorg verlenen. Dat is niet te doen.’’

,,Wij hoorden van die coronafeestjes. Ik dacht wel: geef mij vijf van die mensen en laat ze hier even een Covid-patiënt zien. Zo erg was het. Maar hoe erg, dat kan ik niet uitleggen. Deze mensen waren allemaal heel ziek, ze moesten allemaal aan de beademing, de dialyse, normaal heb je een gemêleerd aantal patiënten. Maar dit is wel ons werk, dit is wat wij kunnen.”

Anke Kröner vertelt dat er in totaal 52 covid-patiënten op de ic lagen en ze 15 patiënten hebben moeten uitplaatsen. Er waren op de piek dertig ic-bedden. Relatief hadden ze weinig doden, vier mensen zijn overleden. ,,Toch zijn we wel zwaar getroffen. Op een gegeven moment hebben we tegen de andere ziekenhuizen moeten zeggen: wij zijn nu Brabant geworden. Dat punt hebben we wel gehad.”

Het moeilijkste was het begeleiden van stervenden of familie op afstand, dat je niet die troostende hand op een arm mag leggen, of dat ze familie via beeldbellen moesten vertellen hoe slecht het ging. ,,Het menselijk leed zijn we gewend, maar nu was het anders, je had echtparen die het allebei hadden.” Op haar netvlies zit ook de vrouw tegen wie ze moest zeggen: ,,U gaat het niet redden op eigen kracht, ik ga u naar de ic brengen.” De ic stond voor die vrouw voor het einde. ,,Ze moest toen zo huilen en dat raakte me.”

Quote Dan komt dus het moment dat je na zo’n vergade­ring zegt dat het beste is om voor hem te gaan bidden Frits van de Velde, St Jansdal

Het tij is net op tijd gekeerd, meent Van der Velde. In de kliniek hebben ruim 270 bewezen Covid-patiënten gelegen. Ze hebben 60 mensen op de ic gehad en er daarvan 35 uitgeplaatst. Van alle opgenomen patiënten zijn er 48 overleden. ,,In een crisissituatie moet je het hoofd koel houden en rust uitstralen. Mijn taak is vragen aan de medewerkers waar ze behoefte aan hebben om hun werk goed te doen.”

Steeds luisterde hij naar hun verhalen. De tranen kwamen en de angst. Zeker toen er ook mensen van het eigen team besmet raakten. Een ziekenhuismedewerker werd heel erg ziek. De man die alles mogelijk had gemaakt en opgetuigd met de techniek, waarmee ze dagelijks werkten. Vervolgens zat Van der Velde dan bij het managementteam van het ziekenhuis om verslag te doen. Hij had die collega in zeer kritieke toestand op de ic zien strijden, verplegend personeel gezien wat totaal op is. Hij knippert even snel, vochtige ogen. ,,We zijn een christelijk ziekenhuis en we staan ons er nooit op voor. Maar dan komt dus het moment dat je na zo’n vergadering zegt dat het beste is om voor hem te gaan bidden. Dan kun je dingen zeggen tegen elkaar die je nooit zou zeggen. Dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet. Nooit.”

Gisteren zag hij een man die vijftig dagen aan de beademing had gelegen, die ineens zijn ogen open deed. ,,Vandaag liep ik er weer en stak hij zijn duim op. Even zag ik een twinkeling van herkenning in zijn ogen. We hebben zoveel trieste dingen meegemaakt: ook jongere mensen die overleden. Het was een bewogen periode.”

Quote In het begin was er een sfeer van: we gaan het doen! Maar als ik nu naar de kopjes kijk, zie ik mensen die uitgeput zijn Frits van de Velde, St Jansdal

Het is Van der Velde aan te zien dat het hem ook nu nog ontroert. Een cardioloog die avonddiensten deed op de ic een uroloog die op de ic gaat assisteren. ,,Ongelooflijk. Mensen werkten dag en nacht door. De Raad van Bestuur liep mee op de afdeling, wilde weten hoe het voelde om die pakken te dragen. Dat werd gewaardeerd, maar was ook nodig om de juiste beslissingen te nemen. In het begin was er een sfeer van: we gaan het doen! Maar als ik nu naar de kopjes kijk, zie ik mensen die uitgeput zijn, die weinig meer kunnen hebben, die vol zitten van de ervaringen. Daar gaat onze aandacht nu naar uit, want ze moeten eigenlijk door met de reguliere zorg.”

,,We zijn gered omdat we van te voren de tijd hadden om het voor te bereiden”, denkt Jasper Haringman van Isala. In zijn ziekenhuis lagen 406 coronapatiënten in de kliniek, 96 mensen zijn overleden; er lagen 60 ic-bedden vol, waarvan 40 met coronapatiënten. Er was geen paniek, geen hectiek, alles was steeds onder controle.

Quote Ik ben niet zo’n prater, dus als ik ’s avonds laat thuis kwam, vertelde ik even kort hoe het was geweest die dag Frits van de Velde, St Jansdal

Hij kijkt zelf met grote tevredenheid terug. ,,Hoe iedereen zo proactief bezig was om het met elkaar te regelen. Mensen leefden in de maatschappij enorm met ons mee. Er was chocola, bloemen, dat is er anders echt niet. Maar ook in het ziekenhuis zelf was niets te veel of te lastig. Waar je anders eindeloos moet overleggen ging het nu meteen en was er geen discussie.”

Hij denkt even na, over hoe hij dan zelf tot rust kwam. ,,Ik ben niet zo’n prater, dus als ik ’s avonds laat thuis kwam, vertelde ik even kort hoe het was geweest die dag. Ik wandelde met de hond. Natuurlijk waren er collega’s die steeds vroegen: gaat het nog? Er was veel aandacht voor de mentale ondersteuning van ons allemaal en dat was ook echt nodig. Maar we zijn ervoor getraind, dit is wel ons werk.”

En hoe nu verder?

De helft van de patiënten in het Deventer ziekenhuis kwam uit Brabant. De eerste patiënt die beter werd en het ziekenhuis verliet, hebben ze samen staan uitzwaaien. Die stroom droogde op, uit de regio kwamen er geen nieuwe patiënten. Inmiddels is de rust terug. Nu liggen er nog vier. De reguliere zorg draait alweer volledig. Het personeel is uitgerust.

Geurink: ,,We hebben het goed gedaan. Landelijk, maar ook regionaal. En ik denk niet dat er iets is dat ik anders zou doen. We kunnen heel snel opschalen, dat heb ik geleerd. Als ik morgen tien Covid-patiënten heb, staan we er weer.”

Quote We hadden een heel team opgericht om het zwarte scenario voor te bereiden Anke Kröner, Gelre Ziekenhuis

Het is goed gegaan, vindt ook Anke Kröner. Ze zijn vroeg geweest met het opschalen. De juiste keuzes zijn gemaakt. Er is geen paniek geweest. ,,We hadden een heel team opgericht om het zwarte scenario voor te bereiden, maar dat bleek niet nodig.”

Er is veel erkenning voor de intensive care gekomen vindt ze. En het landelijk netwerk wat nu zo goed werkt, de samenwerking tussen alle ziekenhuizen, dat we precies in kaart hebben hoe de capaciteit is, dat is allemaal winst. Nu zijn er nog zes Covid-patiënten op de ic in Apeldoorn en Zutphen. In de kliniek liggen nog tientallen patiënten.

Quote Het is nu wel: pak je rust, want straks moeten we weer. En we krijgen nu ook de reguliere zorg Anke Kröner, Gelre Ziekenhuis

Op de afdeling ziet ze geen vermoeide gezichten. Iedereen is er goed doorheen gerold, ze hebben goed kunnen letten op het bijtanken en uitrusten. ,,Het is nu wel: pak je rust, want straks moeten we weer. En we krijgen ook de reguliere zorg, de ok start op. Daar spelen nu heel andere dingen. Ieder specialisme wil zijn patiënten helpen en wie krijgt er voorrang. Het is gemakkelijker om alles te laten vallen om een crisis te bestrijden, dan alles weer op te starten als die geluwd is.”

In Isala is het personeel al weer volop bezig met reguliere zorg. De ic-afdeling ligt wel vol, maar nu met minder dan tien Covid-patiënten. Jasper Haringman: ,,Het is niet zo dat personeel oververmoeid is.”

Van der Velde heeft gemerkt dat de crisis veel verbinding heeft gegeven. En nu ligt daar de vraag voor de toekomst, die 1700 bedden. Twee jaar geleden werden ze nog gestraft als er één fte te veel op de ic rondliep, en nu moeten er 650 ic-bedden bij komen. ,,Ik vecht voor de rust van het personeel. Wij zijn nog niet zover dat iedereen er klaar voor is.”