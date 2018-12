Ict’ers schieten politie te hulp

Het is de bedoeling volgend jaar ook ict’ers van buitenaf aan te trekken, die op vrijwillige basis meewerken met de politie. Techneuten kunnen niet alleen meehelpen aan onderzoeken, maar ook kennis delen. Dat is mogelijk op structurele basis, bijvoorbeeld één dag in de week, maar ook incidenteel.

Spanning

Supermarktketen

Een supermarktketen heeft al aangeboden data-analisten uit te lenen aan de politie. Daar onderzoeken ze dan niet het gedrag van consumenten, maar van daders van misdaden. Zij kunnen bijvoorbeeld kijken naar patronen die te halen zijn uit drugsdumpingen. Informatie over zo’n onderwerp is via openbare bronnen terug te vinden, waardoor geen directe toegang tot politie-informatie nodig is. In andere gevallen wordt vertrouwelijke informatie wel gedeeld. Van der Plas benadrukt dat er echter geen concessies aan de veiligheid worden gedaan.