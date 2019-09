‘Identiteitspolitiek is het gif dat samenwerken steeds vaker onmogelijk maakt’

Een interessant boek van journalist Elma Drayer over identiteitspolitiek, met name aan de linkerkant van het politieke spectrum, zorgde op de zondagochtend, bij omroep WNL, voor turbulente televisie.



Als Thierry Baudet, een andere gast in het programma, het verwijt krijgt dat hij zich eveneens aan het fenomeen bezondigt, ­reageert hij geëxalteerd en wijst hij op de vermeende kletskoek van Drayer – Forum voor Democratie zou een pluriforme partij zijn.



Toch zat hij ernaast. En dat werd op een ironische manier zichtbaar: op sociale media keerden allerlei jongens en meisjes, die verdacht veel op elkaar leken, zich allemaal tegen de vrouw die zoiets had durven beweren.



Ze werd geschoffeerd en weggehoond – zoals we dat inmiddels gewend zijn in onze verschraalde debatcultuur.