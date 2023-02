Iedereen bij het debat leek te vergeten dat de gemiddelde kiezer echt niet dom is

enquête gaswinning Groningen eist vandaag ‘genoegdoe­ning’, die kan veel geld gaan kosten

In Den Haag legt de provincie Groningen maandag een fors eisenpakket op tafel bij de Rijksoverheid. Nu in de parlementaire enquête gaswinning is vastgesteld dat de provincie stelselmatig tekort is gedaan, wil Groningen ‘genoegdoening’. Die kan weleens flink in de papieren lopen, stellen experts. Zij zetten voor deze site op een rij wat er moet worden vergoed, wat het kost en wie dat gaat betalen.