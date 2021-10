Iedereen dacht dat ze het niet kon, maar vmbo’er Ans hield vol en nu is ze Master of Science

,,Ik heb dertien jaar gestudeerd, lang hè?”, zegt Ans Stouten ietwat beschaamd. ,,Ik was 15 toen ik mijn vmbo-diploma haalde.” Deze maand ging ze naar Leiden om haar masterakte voor gedragswetenschapper op te halen. De in Zierikzee geboren en opgegroeide Stouten heeft daarmee iedereen in haar omgeving verbaasd, inclusief zichzelf. ,,Toen ik naar het mbo ging, had ik nooit durven dromen dat ik dit zou gaan doen. Als je toen tegen mij had gezegd: ‘Ans, over tien jaar ben jij gedragswetenschapper’, had ik je keihard in je gezicht uitgelachen.” Het is voor haar een bewijs dat je vooral naar je hart moet luisteren.