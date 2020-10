Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen proleterige gedrag

Mijn buurvrouw bestiert een lunchzaak en omdat ze kwetsbare jongeren met een beperking in dienst heeft, besloot ze het gebruik van mondkapjes in haar onderneming aan te moedigen. Dat heeft ze geweten; een groot aantal klanten is onbeschoft.



Ze vinden haar instructies kinderachtig – ‘ik kom alleen voor een kop koffie’ – of ze verzinnen van alles zodat ze een uitzondering op de rest kunnen vormen. Een groep volwassen mannen deze week: ,,Wij horen écht bij een huishouden, met zijn vijven.’’