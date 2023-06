Iedereen groeide ermee op, maar gebruikt het bijna niet meer: het washandje

Het washandje, wie is er niet mee opgegroeid? Toch gebruiken steeds minder Nederlanders het lapje badstof. De wekelijkse teil, met het bijbehorende washandje, is in de loop der jaren vervangen door de dagelijkse douche. Wat is er gebeurd met een van onze oudste tradities?

Wassen met een lapje badstof: het washandje is een typisch Nederlands gebruik. Om het nog chauvinistischer te maken: uit onderzoek blijkt dat washandjes van de Hema het fijnst zijn, vertelt Ineke Strouken, oud-directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. ,,Mensen die geëmigreerd zijn, laten zelfs washandjes over vliegen.’’

Zelf heeft Strouken nog wel washandjes in huis, maar ze gebruikt ze niet meer elke dag. ,,Soms als ik in de tuin heb gewerkt of een warme dag op zolder ben geweest, dan wil ik mij even opfrissen. Dan pak ik een washandje. Maar onder de douche gebruik ik een washandje amper nog. Vroeger nam ik ze nog mee op reis. Dat doe ik nu ook niet meer.’’

Strouken is geen uitzondering. Steeds meer Nederlanders maken minder gebruik van de oeroude traditie, ziet ze. Dat heeft volgens haar met twee dingen te maken.

Vloeibare zeep

Het washandje is overbodig geworden. Dat komt door de komst van vloeibare zeep, legt ze uit. ,,Het vaste zeepje, waar je een washandje bij gebruikte, is langzaam uit de badkamer verdwenen. Met vloeibare zeep heb je zo goed als geen washandje nodig.’’

Daarnaast wassen Nederlanders zich elke dag. Een wereld van verschil met vroeger. ,,Heel vroeger ging je naar de put. Later werd dat de pomp . Eén keer per week zat je in de teil met een stukje zeep en washandje er bij. Toen de douche kwam, veranderde dat ook. Rond de jaren 80 en 90 zijn we steeds vaker gaan wassen en verdween langzaam dat washandje uit onze doucheroutine.’’

De campagne Douchelief met een ode aan de washand. © ThomasVaer Fotografie-VVV Waterland van Friesland

Dat we vaker zijn gaan douchen, is niet bepaald vriendelijk voor het milieu, vinden ze ook in Friesland. Dus bedacht VVV Waterland van Friesland een ludieke campagne die deze week werd gelanceerd: Ode aan de Washand. Het doel is simpel: toeristen stimuleren om niet elke dag een douche te pakken in de zomermaanden. In plaats daarvan kunnen ze een washandjes gebruiken, die aan een lijn hangen op verschillende campings, jachthavens en bij VVV-winkels in Friesland.

Bijvangst: de campagne levert veel leuke gesprekken op over het washandje, vertelt initiatiefnemer van de campagne Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. ,,Het komt toch dicht bij de mensen. Bij ons lagen ze bijvoorbeeld altijd in een la in de badkamer. Wij douchten dan alleen in het weekend. Rest van de week werd een washandje gebruikt.’’

Op de bidet

Ook voor Eva Meijer, eigenaar van Hoora Watertransport in Sneek, waar inmiddels een lijntje met washandjes hangt, brengt de ludieke campagne herinneringen boven. ,,Ik ben echt opgegroeid met het washandje. Als ik daaraan denk, dan denk ik aan wassen op de bidet.’’

Met de campagne hopen Hoekstra, Meijer en alle andere deelnemers miljoenen liters water te besparen deze zomer in Friesland. Hoekstra: ,,Het is de makkelijkste en goedkoopste oplossing om duurzamer met water om te gaan. Zelf ben ik minder gaan douchen en gebruik ik het washandje weer. En ik moet zeggen: het scheelt ook een hoop tijd.’’

Ook Strouken hoopt dat Nederlanders op deze manier zuiniger met water om gaan. ,,Je hoeft echt niet elke dag onder de douche. En wie weet, misschien wordt hierdoor het washandje weer populair.’’