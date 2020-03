‘Iedereen in de trein zit op anderhalve meter’

Nico (62) na lijdensweg genezen van coronavi­rus: ‘Puur geluk dat ik nog leef’

9:44 Het eerste wat Nico Wilbers deed toen hij buiten stond bij het ziekenhuis in Enschede? Diep ademhalen, met de zon op z’n gezicht. „Het gevoel van vrijheid, van opluchting… onbeschrijflijk”, zegt de Ootmarsummer. Want besmet zijn met het coronavirus was een hel.