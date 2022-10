Iedereen kan plots coronaprik inplannen: ‘Toch vragen we volgorde te respecteren’

GGDAlle volwassenen kunnen momenteel via het online portaal van de GGD een herhaalprik tegen corona inplannen. Dat bevestigt een woordvoerder van GGD GHOR, de koepelorganisatie van de GGD’s in Nederland. Al is dat niet de bedoeling.

Vanaf vandaag mogen - naast zorgmedewerkers - officieel mensen die geboren zijn in 1961 of eerder online een afspraak maken voor de herhaalprik, morgen is ook geboortejaar 1962 aan de beurt. Ook mensen uit de griepprik-groep (met onderliggende aandoeningen) kunnen, na ontvangst van een brief van hun huisarts, iets inplannen bij een locatie van een van de 25 GGD’s.

De afgelopen dagen gingen echter op sociale media geruchten rond dat, door een vermeend lek in het portaal, iedereen al een afspraak kan prikken. Dat laatste klopt, zegt de zegsman van GGD GHOR, maar het ‘breed openzetten’ van de online agenda is een bewuste keuze.

Zorgmedewerkers

,,Die heb we gemaakt zodat zorgmedewerkers snel een afspraak kunnen maken voor een herhaalprik, omdat zij kwetsbare mensen helpen en we moeten voorkomen dat hulpverleners ziek worden. Alleen, de GGD’s weten niet wie er precies in de zorg werken en welke leeftijd zij hebben. Dus is er nu online geen drempel meer.”



De GGD’s vragen mensen nog altijd ‘om de prikvolgorde te respecteren’. ,,Natuurlijk zijn er mensen bij die het systeem alsnog willen en zullen omzeilen, maar dat is niet de bedoeling. Toch kan ik niet uitsluiten dat mensen dan toch hun herhaalprik krijgen, daar heb ik de afgelopen dagen al van gehoord.”

Leeftijd aantonen

Na de online aanmelding moeten mensen op de GGD-locatie officieel hun leeftijd aantonen met een identificatiebewijs, voordat ze een vaccinatie ontvangen. Ook wordt bij de griepprik-groep gevraagd de brief van de huisarts mee te nemen naar de locatie als bewijs.

Het is volgens de zegsman aan iedere GGD zelf om te besluiten of ze mensen die digitaal ‘voordringen’ willen weigeren op de locatie of alsnog voorzien van een prik, als er bijvoorbeeld ter plekke genoeg capaciteit is. ,,Maar daar is zeker geen garantie op te geven.”

Het prikportaal tegen corona van de GGD’s is te bereiken op meerdere manieren, onder meer via de websites planjeprik.nl en coronaherhaalprik.nl

In drogisterijen neemt de vraag naar coronazelftesten sterk toe nu ook het aantal besmettingen weer snel stijgt. Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven, dat circa 80 procent van de drogisterijfilialen vertegenwoordigt, merkt sinds anderhalve week een sterk stijgende vraag. Bij ketens Kruidvat en Trekpleister zien ze dit ook. Op weekbasis stegen de verkopen van zelftesten hier met ruim een derde. Door het oplopend aantal besmettingen heeft het ministerie de thermometer - die aangeeft hoe het staat met de druk op de zorg en de samenleving door het coronavirus - verhoogd. Iedereen wordt opgeroepen zich aan de basisregels te houden.