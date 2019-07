Iets mag wel racistisch zijn, maar o wee als we het zo noemen

Het was een gebrek aan fatsoen in Washington, stelde Kevin McCarthy, de Republikeinse fractieleider in het Amerikaanse Congres. Wat was er gebeurd? Een meerderheid van datzelfde Congres had gestemd om het woord ‘racistisch’ op de Congresvloer goed te keuren. Blijkbaar was dat tot deze week not done, maar heeft de meerderheid inmiddels door dat je bij de uitspraken van sommige politici niet zonder het woord ‘racistisch’ kunt.



Vreselijk beledigend inderdaad, om iets racistisch te noemen wanneer iets ook daadwerkelijk racistisch bedoeld is. De stemming volgde op de tirade van president Trump tegen vier Democratische Congresleden. Alle vier vrouw, alle vier Amerikaans staatsburger, maar ook alle vier met een niet-Amerikaanse achtergrond. Een reden voor Trump om in een paar tweets te stellen dat deze vrouwen maar terug moesten gaan naar hun eigen land, als het hun in Amerika niet bevalt.