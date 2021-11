IJskoude nachten op komst, maar van echt ‘winterweer’ voorlopig nog geen sprake

Er staan ons komende week ijskoude nachten te wachten. Vooral in de zuidelijke helft van ons land daalt de temperatuur in de nacht van maandag op dinsdag en de nacht daarna mogelijk iets onder het vriespunt. ,,Maar echt ‘winterweer’ staat voorlopig nog niet op de planning.”

We hebben een onstuimig weekend achter de rug, maar komende dagen slaat het weer om. De zonnige kant op, welteverstaan. ,,Een hogedrukgebied nestelt zich boven onze omgeving en dat levert erg rustige en droge omstandigheden op met tussendoor geregeld ruimte voor de zon. Een ideale periode om van de herfstkleuren in de natuur te genieten!” meldt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Alleen in de loop van woensdag neemt de kans op wat regen tijdelijk toe. Verder ziet de weerman nauwelijks signalen dat er neerslag gaat vallen gedurende de komende tien dagen. De nachten worden wel steeds langer en dat betekent al snel lage temperaturen. In het noorden en noordwesten wordt de kou overigens getemperd door bewolking vanaf zee. ,,'s Ochtends levert de grondmist boven de weilanden in combinatie met de herfstkleuren mooie taferelen op.”

Zonneschijn

Op hoeveel zonneschijn we komende week getrakteerd worden is nog wel de vraag. Zeker als de wind wegvalt, dat gebeurt waarschijnlijk vanaf donderdag, neemt de kans op hardnekkige lage bewolking en mist duidelijk toe.

Wanneer de zon doorbreekt blijft de temperatuur keurig op niveau met in de middag 11 tot 14 graden. In combinatie met heel weinig wind is het dan best aangenaam herfstweer. Als de mist echter hardnekkig blijkt en een hele dag standhoudt, hebben we met veel lagere maxima te maken. In zo’n geval kan de temperatuur ‘s middags blijken haken op 4 tot 6 graden.

De koude ochtenden zijn eigenlijk vrij gebruikelijk in deze tijd van het jaar, meldt de meteoroloog van Weerplaza. De nachten worden steeds langer, waardoor het zeker tijdens heldere en windstille periodes flink kan afkoelen. ,,Om te zeggen dat de winter in aantocht is, is nogal voorbarig. Natuurlijk komt de winter eraan, maar echt ‘winterweer’ staat voorlopig nog niet op de planning.”

