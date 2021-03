Ik baal als ik een eind loop en toevallig mijn mobiel niet bij me heb: Ongeregistreerde Stappen, zonde

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 376. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik heb maanden niet doorgehad dat ik een stappenteller had, terwijl om mij heen hele volksstammen worstelden met het dagelijks streven om de 10.000 te halen. ‘Stappen’ denkt u er nu bij. Maar dat is al niet meer nodig om te zeggen, hoor. ‘10.000’ zeggen is al genoeg. Beter nog is alleen ‘de tien’ zeggen.

Enfin, op zeker moment kwam ik erachter dat op mijn mobiel een automatische stappenteller zat. Ik werd er een beetje lacherig van, want ik vond dat hele stappentellen kinderachtig gedoe. Waarom zou je moeten weten hoeveel je wandelt.

Maar na verloop van tijd ging ik toch eens kijken wat ik op een dag bij elkaar wandel. Dan weet je: daar begint het mee. Lang verhaal kort: ik probeer tegenwoordig elke werkdag de tien te bereiken. Niet ziekelijk, maar als ik het bereik kan ik een gevoel van voldoening niet ontkennen. Ik ken mensen die niet kunnen slapen zonder ‘de tien’ aangetikt te hebben. Die lopen rustig twintig keer het huis op en neer met hun stappenteller om. Ik ken iemand die voltooit de laatste paar honderd meter door ritmisch met haar arm te slaan.

Quote De drang om onszelf vast te leggen, vastgelegd te zijn. Je bent ergens niet geweest zonder een selfie

Daar ben ik nog ver vandaan. Maar het is een sluipend proces, want ik baal al wel stevig als ik een eind loop of fiets en toevallig mijn mobiel niet bij me heb. Ongeregistreerde Stappen. Dat is zonde! Want je krijgt ze d’r niet meer bij, hè. Dan eindig je zo’n dag op bijvoorbeeld zesduizend stappen, terwijl je weet dat je waarschijnlijk de tien wel hebt aangetikt. Maar bewijs het maar eens.

Ja, het is belachelijk. En meer nog dan dat al dat wandelen van ons typisch corona is, is dit een teken van deze eeuw. De drang om onszelf vast te leggen, vastgelegd te zijn. Je bent ergens niet geweest zonder een selfie.

Maar dan, mensen, komt gelukkig de ultieme en volkomen terechte vernedering. Vanmiddag, direct uit school, kwam een vriendinnetje van de oudste spelen. 8 jaar zijn ze, beweeglijk, dat rent en dat springt de hele dag op het schoolplein, tijdens de pauzes, voor en na school. U kent dat wel. En het mocht eigenlijk niet verbazen: in het voorbijgaan hoor ik haar tegen mijn dochter zeggen: ‘Kijk ik heb een nieuw horloge. Met stappenteller. Ik ben alweer voorbij de tienduizend.’ Grr.

Bekijk hier onze video’s met tips voor als je thuiszit: