Ik ben een huismus, maar de levendige stad, die mis ik

Frank in quarantaineNet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 324.

De stad is er nog. Dat klinkt misschien wat dramatisch of wereldvreemd, maar ik was er al weken niet geweest. Ik ben thuis, ik werk, ik loop door de wijk. Maar even naar de stad, dat doe ik gewoon niet meer. En in mijn hoofd was alles dicht daar, op slot. Dat is natuurlijk niet zo, gelukkig maar.

Ik bracht mijn jongste dochter naar een vriendinnetje dat in het centrum woonde, boven een grote klerenwinkel waar de paspoppen in het donker stonden. Ik liet mijn fiets staan en wandelde een stuk door de winkelstraten. Juist omdat ik er al een tijdje niet was geweest, liep ik rond als een soort historicus. Er waren nog maar weinig van de nieuwe ophaalpunten. Veel was dicht. Maar de stad was verre van verlaten. Voor de kaaswinkel stond een rij mensen, netjes op afstand en met mondkapjes. Drie tegelijk in de winkel. Ik deed mee en haalde twee stukken boeren belegen. Ik wandelde verder, weer een rij. Deze was voor de chocoladewinkel. Valentijnsharten in de etalage, karamel-zeezout-lavendelbonbons in glimmende doosjes. Alle restaurants waar ik langskwam hadden afhaalmenu’s tegen de ramen geplakt en ik nam me voor deze week Indonesisch, kebab en Libanees te bestellen, gewoon omdat het er allemaal zo lekker uitzag en vooral zo sympathiek. Overal in de stad liepen mensen rond met koffie. Er zijn een hoop plekken waar je die kunt afhalen. Met een koek erbij, of een broodje.

Ik haalde een espresso bij het koffietentje waar ik tot een jaar terug graag kwam. Soms dronk ik er stiekem koffie met mijn vrouw onder werktijd. Fietste er in vier minuten naar toe, zij in negen. Dan zaten we op de bank en was het net anders dan elkaar thuis tegenkomen. Ik kon er nu naar binnen, voor koffie en een broodje kroket. De stoelen stonden op de tafels, de tafels waren tegen de muur geschoven.

Ik ben een huismus, dat heb ik u al vaker verteld. Ik ga nooit uit, zelfs het theater en de film vind ik al snel gedoe. Maar de levendige stad, die mis ik. De donkere winkels, de gesloten cafés, het is zo kaal. Zo kwetsbaar. Al die tentjes en winkels en cafés met hun afhaalpunten, bezorgservice, de rijen buiten en de regels binnen, ze doen zo hun best. En mijn stadsgenoten die maar rondbanjeren met hun afhaalkoffie. Het is verdrietig en mooi tegelijk.