‘Ik ben het normaler gaan vinden om groepen naar huis te sturen’

Directeur Boudewijn van Stuijvenberg van basisschool De Kwikstaart in Uithoorn betrapte zich op een trieste gedachte toen hij van de actie hoorde. ,,Bij ons op school is dat al bijna de praktijk. Er is geen invaller te krijgen. Als je me drie jaar geleden had gevraagd, stuur je wel eens een groep naar huis, had ik gezegd: nooit. Nu ben ik het helaas normaler gaan vinden.’’ Vorige week nog gingen drie groepen noodgedwongen naar huis.