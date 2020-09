‘Ik ben Indisch én Fries, licht én donker, maar ik ben blij dat mijn kinderen wit zijn’

Ziekenhuis­me­de­wer­kers besmet met corona na afscheids­re­cep­tie

24 september Zeker zes medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn besmet geraakt met het coronavirus na het bijwonen van een afscheidsbijeenkomst in het ziekenhuis zelf. Het ging om de locatie in Zwijndrecht. Iedereen die bij de bijeenkomst was, heeft de opdracht gekregen zichzelf te monitoren.