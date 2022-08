Ik ben voor inclusie, maar ‘mensen die menstrueren’ gaat me te ver

Door de tekst ‘mensen die menstrueren’ in een nieuwsbericht over het gratis verstrekken van tampons en maandverband in Schotland ontstond online een felle discussie. Het deed mij denken aan een online-relletje, een paar jaar geleden, over een artikel in Viva dat ging over ‘de vagina van de vrouw’. Ik werd als hoofdredacteur flink op de vingers getikt door een paar bekende sociale activisten. Of we vrouwen voortaan ‘mensen met een vagina’ wilden noemen.