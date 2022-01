Ik betwijfel of een dickpic ooit geresulteerd heeft in stomende seks

Ooit was ik 15 en werkte in de fotoprintshop van mijn ouders. Daar kon je je fotorolletje binnen een uur laten uitprinten en dat was in het kustdorp een groot succes, vooral in de zomer. Niemand bezat nog een mobiele telefoon of digitale camera, selfies bestonden nog niet, de foto’s die uit de printmachine rolden, en die wij met katoenen handschoentjes in de mapjes deden, waren doorgaans gezellige vakantiekiekjes van kinderen, honden, bruiloften, kraamvisites en auto’s.