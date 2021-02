Ik durf geen fietsers te knijpen, zoals mijn wandelmaatje vaak doet

Coronavirus LIVE | Weer iets minder patiënten op de ic, 30.000 mensen bij rockcon­cert Nieuw-Zee­land

20:20 Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 3497 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is iets boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen van 3390 per dag. Het aantal coronapatiënten op de intensive care blijft ook langzaam dalen. De Britten hebben ondertussen al een kwart van de bevolking gevaccineerd. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.