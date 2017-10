'Ik heb al te veel van mijn kinderen gemist'

Wereldwijd problemen met Snapchat

9 oktober Vanuit verschillende hoeken worden vandaag problemen gemeld met de onder jongeren populaire berichtendienst Snapchat. Heel wat gebruikers in Europa en de Verenigde Staten slagen er al sinds vanmorgen niet in om berichten en foto’s te sturen of te ontvangen. Volgens de helpdesk van het bedrijf wordt het probleem onderzocht, maar een oplossing is er nog niet.