Ik heb al weken geen overhemd meer gedragen, bij collega's zie ik hetzelfde gebeuren

Frank in quarantaineFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Tweede golf, dag 41. Lees alle eerdere afleveringen hier terug .

Ik moet u iets bekennen: Ik heb al zeker zes weken geen overhemd meer gedragen. Nee, ik bedoel niet een 'schoon overhemd'. Een bloes, die me een nette verschijning maakt voor de beeldschermcamera. Ik spring natuurlijk nog elke ochtend netjes onder de douche, voor het hele ochtendritueel met de kleintjes, het ontbijten en naar school fietsen. Maar daarna verwissel ik al een tijdje het T-shirt niet meer voor de nette bloes.

Even verderop in de gang hangen ook zes nette jasjes. Overigens, ik weet niet hoe het bij u is geregeld, maar die dingen passen nooit fatsoenlijk in een kledingkast, dus bij mij hangen die op een rijtje onder elkaar aan een ketting bij de trap naar boven. Goed, die jasjes, ook al acht maanden niet meer gedragen.

Waarom zou ik? Nou was ik nooit de hipste verschijning op mijn werk, en pakken droeg ik alleen toen ik in Den Haag onder politici verkeerde. De laatste jaren op kantoor begon voor mij de casual friday al op maandag. Twee jaar geleden had ik al besloten dat er niks ergs aan was om gewoon elke dag een spijkerbroek naar het werk te dragen. Als die dingen nou lekker zitten...

Maar nu dus, spijkerbroek en T-shirt, en soms een vest dat door mijn vrouw al drie jaar geleden 'het berenvel' is gedoopt. Daar heb ik er twee van. Soms kom ik na een kledingwissel zeer tevreden met mezelf naar beneden. ‘Kijk, ik heb mijn andere berenvel aan!’ Maakt haar blij hoor.

Enfin, het laatste stadium is bereikt: werk en privé zijn nu volledig in elkaar overgelopen. Niet alleen werk ik thuis als op kantoor, ik kleed me ook op kantoor als thuis. Ik zie het sluipenderwijs ook bij collega's gebeuren. X draagt al een tijdje een kennelijk favoriet vest over een polo. Ik sta er niet voor in dat het de afgelopen week ververst is. B, een man van stand, koestert al een tijdje een aftands trainingsjack.

Zelfs collega P, pre-corona een modieuze verschijning, komt in afgedragen voetbalshirts van haar zoon in beeld. Vinden we dat erg? Ik weet het eigenlijk niet. Mogelijk dat we op deze manier de winter nog wel doorkomen. Maar wat is de volgende stap? Dat op de eerste lentemorgen een van mijn collega's ongeschoren in een onderhemdje voor de camera verschijnt? En wij d'r allemaal niks van durven zeggen omdat we zien dat 't hem menens is?

