‘Ik heb het me zo vaak afgevraagd: hoe kan dat, zoveel kinderen op één school’

ORANJE WINT VAN DUITSLAND Duits stel ging slapen na de 1-0 : 'Ik dacht: die is binnen’

14:32 Op Scheveningen is het lekker wakker worden voor Oranjefans vanochtend. Maar hoe verwerken de vakantie vierende oosterburen in de badplaats de nederlaag (2-4) tegen Nederland? ‘Het is een burenstrijd die we moeten winnen'.